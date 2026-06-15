Autorizan viaje de comitiva ministerial que asistirá a audiencia con papa León XIV

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del martes 9 de junio del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, formarán parte de la comitiva ministerial que acompañarán al presidente de la república en su visita a la Ciudad del Vaticano para reunirse con el papa León XIV.

Con ese motivo, se autorizó su salida el país mediante diversas resoluciones supremas publicadas en la edición extraordinaria de

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

LaResolución Suprema Nº 179-2026-PCM, autoriza el viaje del ministro de Transportes y Comunicaciones al Estado de la Ciudad del Vaticano y a la República Italiana, del 15 al 19 de junio de 2026.

La norma señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores, por especial encargo del presidente José María Balcázar, le hizo extensiva la invitación para integrar la comitiva que acompañará al mandatario en su visita a la Ciudad del Vaticano.

“La referida visita oficial constituye una ocasión propicia para fortalecer las relaciones bilaterales del Perú con la Santa Sede, así como para impulsar la cooperación del país con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de los objetivos de la política exterior peruana”, precisa la norma.

En su ausencia,se encargar el Despacho de Transportes y Comunicaciones, a Waldir Eloy Ayasta Mechan,ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, en tanto dure la ausencia del Titular.

Asimismo, la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2526084-3" target="_blank">Resolución Suprema N° 180-2026-PCM,autoriza el viaje del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate,a la Ciudad del Vaticano y a la ciudad de Roma, República Italiana, del 15 al 19 de junio de 2026.

Seencargar el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al César Manuel Quispe Luján,ministro de Estado en el Despacho de la Producción, en tanto dure la ausencia del titular.

La resolución suprema señala que el ministro participará también en el “Diálogo técnico de la Comisión Europea sobre la transformación de los distritos y evento del EUI Policy Lab sobre la Nueva Bauhaus Europea”, a desarrollarse el 16 y 17 de junio de 2026.

“La participación del ministro en este diálogo reviste interés institucional y sectorial, debido a que los temas a desarrollarse en dicho evento se encuentran directamente vinculados con las competencias del Ministerio como ente rector de las políticas nacionales de vivienda, construcción y desarrollo urbano”, sostien la resolución.

Finalmente, mediante laResolución Suprema Nº 181-2026-PCM, se autoriza el viaje de laministra de Educación María Esther Cuadros Espinoza, a la Ciudad del Vaticano y la República Italiana, del 15 al 19 de junio de 2026, como parte de la comitiva oficial del mandatario que tendrá una audiencia con el papa León XIV.

Precisa que la visita oficial constituye una ocasión para fortalecer las relaciones bilaterales del Perú con la Santa Sede; así como para impulsar la cooperación del país con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), en el marco de los objetivos de la política exterior peruana.

“Resulta de interés nacional e institucional autorizar el viaje de la señora Maria Esther Cuadros Espinoza, ministra de Estado en el Despacho de Educación, al Estado de la Ciudad del Vaticano y la República Italiana, como integrante de la comitiva oficial que acompañará al señor Presidente Constitucional de la República en las actividades oficiales programadas”,refiere la norma.

Se encargar el Despacho de Educación a Nelly Paredes Del Castillo, ministra de Estado en el Despacho del Ambiente, en tanto dure la ausencia de la titular.