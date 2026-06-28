Avión de la FAP con 14 toneladas de ayuda humanitaria parte rumbo a Venezuela

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

Esta mañana partió, desde el Grupo Aéreo N.° 8 (Callao), un avión de la Fuerza Aérea del Perú con 14 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por los sismos en Venezuela.

El general EP (r) Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), precisó que en dicha unidad se trasladan bienes alimentarios y no alimentarios, con el fin de atender las principales necesidades de los damnificados.

Mencionó que, entre los alimentarios se tiene arroz, azúcar, fideos, aceite, atún; mientras que los no alimentarios consisten en carpas, camas plegables, mesas plegables, ollas, kits de aseo, entre otros.

El funcionario indicó que este lote de ayuda enviado al país caribeño es una muestra de la solidaridad del pueblo peruano y, de este modo, el gobierno ratifica su compromiso con los principios de ayuda humanitaria.

Además, destacó las coordinaciones realizadas por de la Cancillería con las autoridades venezolanas para hacer efectivo este apoyo para los afectados por los sismos ocurridos este jueves en dicho país.

El vuelo, que tendría una duración de al menos 6 horas, llegará directamente al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });