Balcázar adelanta que a principios de semana habrá una decisión sobre el indulto del expresidente Castillo

Archivo - El expresidente peruano Pedro Castillo durante su juicio por rebelión. - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José María Balcázar ha adelantado que a principios de semana se tomará una decisión acerca del indulto al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una pena de once años de prisión por delitos de rebelión en relación a su intento fallido de autogolpe de Estado, en diciembre de 2022.

Balcázar ha señalado que todavía no se ha tomado una decisión al respecto y que "todo se ha interrumpido por la situación en Junín", en relación a lo ocurrido en esta región ubicada en el centro del país, en done hace unos días se produjo un terremoto de 5,1, que ha dejado al menos seis muertos y más de 300 damnificados.

"Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar. Todos los ministros están trabajando allá", ha explicado el presidente peruano, en una entrevista para la emisora Exitosa.

"El Ministerio de Justicia está elaborando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. Yo creo que entre mañana o pasado emitirán el dictamen respectivo y, a partir de ahí, podremos conversar sobre este tema", ha señalado durante esta entrevista, difundida el lunes por la noche.

A menos de una semana para que ceda el mando a la presidenta electa, Keiko Fujimori, Balcázar no ha descartado que sea precisamente durante el siguiente mandato cuando se termine de tomar una decisión acerca de esta cuestión.

"No es un tema cerrado", ha dicho Balcázar, que confía en poder apurar durante estos días un traspaso de poder basado en "la tradición democrática" que parece haberse diluido estos últimos años, repletos de "gobiernos transitorios".

A finales de 2025, un tribunal condenó a más de once años de prisión a Castillo por el delito de conspiración para cometer rebelión tras el intento fallido de autogolpe de Estado, en diciembre de 2022, cuando trató de disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia y convocar una nueva constituyente.

Fue detenido y destituido tras anunciar dicha disolución en un mensaje a la nación. Su equipo legal ha presentado en varias ocasiones peticiones para que sea indultado, si bien todas ellas han sido rechazadas por la Justicia de momento.

La destitución de Castillo desencadenó masivas movilizaciones en varias regiones del país, que fueron sofocadas por una violencia policial que dejó tras de sí medio centenar de muertos y un inestable mandato encabezado por Dina Boluarte, marcado por numerosas crisis de gobierno y unos paupérrimos índices de popularidad.