Bolivia, Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica felicitan a Keiko Fujimori por triunfo

Perú.- Bolivia, Argentina y Colombia felicitan a Keiko Fujimori por triunfo en segunda vuelta - Andina/Ricardo Cuba

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

Los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast, y de Costa Rica, Laura Fernández, así como el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, felicitaron a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial.

Paz Pereira destacó en sus redes sociales la confianza que recibió Keiko Fujimori de los peruanos en las urnas.

“Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos”, puntualizó.

Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú, añadió el mandatario boliviano.

Keiko Fujimorirespondió el mensaje expresando la seguridad de que podrán trabajar juntos para "fortalecer la cooperación entre nuestros países y seguir consolidando la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestra región"

Argentina

En tanto,

el presidente de Argentina, Javier Milei, felicito a Keiko Fujimori “por su histórica victoria en Perú”.

“El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, indicó en sus redes sociales.

Colombia

Asimismo,el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó a Keiko Fujimori sus sinceras felicitaciones por su victoria que la coloca como virtual presidenta del Perú.

Sostuvo que el pueblo peruano habló en las urnas y le confió la enorme responsabilidad de conducir el destino del país. Aseguró además que trabajarán juntos para fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú, en beneficio de los dos pueblos.

“Como Presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”, puntualizó.

Chile

A su vez, el presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, felicito a Keiko Fujimori por su triunfo electoral.

"Trabajaremos por un agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro", aseveró.

Costa Rica

Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica, envío también sus más sinceras felicitaciones a la virtual presidenta electa Keiko Fujimori y deseo que su gestión esté marcada por prosperidad y avances para todos los peruanos.

"Costa Rica reafirma su compromiso de trabajar junto al Perú para fortalecer nuestras relaciones basadas en confianza y colaboración", aseveró.

La Oficina Nacional de proceso Electorales (ONPE) llegó esta tarde al 100 % de actas contabilizadas de la segunda elección presidencialque dan como virtual ganadora a la candidata Keiko Fujimori con un 50.135 % de votos, frente a Roberto Sánchez que obtuvo 49.865 %.

Los resultados de la segunda elección presidencial son materia de proclamación descentralizada por parte de los Jurados Electorales Especiales, tras lo cual corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizar la proclamación general de los resultados de la segunda elección presidencial del 7 de junio.

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