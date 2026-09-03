Perú/Bolivia.- Extraditado a Perú el cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos' tras su detención en Bolivia

Archivo - Policía de Perú en Lima - Carlos Garcia Granthon/ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jhonsson Cruz, cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos' y conocido por el alias 'Jhonsson Pulpo', ha sido extraditado a Perú, donde ha aterrizado en el aeropuerto de Lima bajo estrictas medidas de seguridad y procedente de un vuelo operado por la Fuerza Aérea peruana, tras ser detenido en Bolivia el martes.

Está previsto que sea trasladado a la sede de la Dirección de Lavado de Activos de la capital, tal y como han informado fuentes cercanas al asunto a la emisora de radio RPP. Junto a él ha aterrizado Gabriel Alexander Saúl Mendocilla, que también fue arrestado durante la operación conjunta de las fuerzas de seguridad de ambos países que se saldó con la captura de 'Johnsson Pulpo'.

Cruz, considerado parte de la tercera generación del clan criminal, presenta un largo historial delictivo que abarca varios casos de homicidios y de extorsiones, ejecutados especialmente en Trujillo, según las autoridades peruanas, que lo relación con los secuestros de los empresarios Santos Guillermo Sánchez, Emilio Julca Huamán, Kristell Cotrina, Robert Quezada, entre otros.

Además, el cabecilla era buscado por la Justicia peruana por el delito de robo agravado con la consecuente muerte de una mujer en la ciudad de Trujillo, La Libertad, en marzo de 2020. Desde agosto de 2022, formaba parte de la lista de los delincuentes más buscados de Perú, y en 2024 se elevó la recompensa ofrecida por su captura desde los 75.000 soles (unos 19.000 euros) iniciales a los 500.000 (128.000 euros).