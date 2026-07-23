Brigadas especializadas de PNP se preparan para responder a emergencias por El Niño

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio del Interior (Mininter) capacitó a 22 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en técnicas de búsqueda, rescate y atención inicial, en el marco de las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño.

La jornada formativa, impulsada por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional delMininter, permitirá al personal policial intervenir en zonas afectadas por inundaciones, huaicos, deslizamientos y otras emergencias.

El entrenamiento se realizó entre el 22 de junio y el 18 de julio. Se desarrolló mediante una modalidad teórico-práctica y evaluativa, orientada a reforzar las competencias técnicas y operativas del personal policial para actuar de manera segura, coordinada y oportuna ante

situaciones de emergencia y desastres.

La fase teórica tuvo lugar en las instalaciones de la sede de Diravpol del Callao, mientras que la etapa práctica se desarrolló en la base Santa Lucía, ubicada en Uchiza, región San Martín, donde los participantes enfrentaron

ejercicios y simulaciones en escenarios operacionales.

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Los miembros de laDivrapolfue instruido en siete especialidades: Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos (PRIMAP), Lote de Cuerdas para Rescate (LCR), Curso Básico del Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI), Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), Rescate en Aguas Rápidas e Inundaciones (RAR), Rescate en Estructuras Colapsadas Nivel Liviano (CRECL) y Primera Respuesta en Atención Prehospitalaria (PRAPH).

Gracias a esta preparación, se encuentran en condiciones de integrarbrigadas especializadas en búsqueda y rescate, así como apoyar en labores de búsqueda, rescate, atención inicial y evaluación de daños y necesidades.

"De esta manera, el Mininter fortalece la preparación del Sector Interior y las capacidades operativas de la PNP para responder con eficacia y oportunidad ante emergencias y desastres, contribuyendo a la protección de la vida y la integridad de la población", remarcó la cartera ministerial.