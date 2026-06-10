Perú.- Buque multipropósito Pisco de la Marina llegó a EE.UU. para participar en ejercicio naval - Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El buque multipropósito BAP Pisco, de la Marina de Guerra del Perú, arribó a Estados Unidos como parte de su despliegue hacia Hawái, donde participará en el ejercicio multinacional Rim of the Pacific (Rimpac) 2026, considerado el entrenamiento naval combinado más importante del mundo.

El Ministerio de Defensa informó que esta participación fortalecerá la interoperabilidad de las capacidades navales del país con fuerzas aliadas del Pacífico.

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La edición Rimpac 2026 reunirá en aguas de Hawái a 34 naciones, 38 buques de superficie, 9 submarinos, más de 170 aeronaves y alrededor de 25,000 efectivos, bajo la conducción de la flota del Pacífico de Estados Unidos.

En este contexto, el BAP Pisco intervendrá en operaciones y entrenamientos combinados junto a fuerzas navales de diversos países.

Para esta edición, el buque multipropósito volverá a desempeñarse como plataforma anfibia y logística, con capacidad para transportar personal, vehículos, helicópteros y lanchas de desembarco. La unidad ya había participado en Rimpac 2024, cuando desarrolló actividades combinadas con fuerzas navales extranjeras e integró medios de la Aviación Naval y de la Infantería de Marina.

Submarino Chipana

Construido en los astilleros de Sima Perú e incorporado al servicio el 2018, dicha nave cuenta con un desplazamiento de 10,894 toneladas a plena carga, autonomía de 14,000 millas náuticas y capacidad para apoyar operaciones anfibias, transporte estratégico, asistencia humanitaria y desplazamientos combinados de largo alcance.

Al despliegue del BAP Pisco se sumará el submarino BAP Chipana, cuya participación en Rimpac 2026 constituye un hito para la Fuerza de Submarinos de la Marina de Guerra del Perú, tras su reincorporación al servicio activo.

La unidad incorpora capacidades como el sistema de combate Kallpa, nuevos periscopios, renovación de baterías y la capacidad para operar misiles antibuque SM-39 Exocet.

Con su participación en Rimpac 2026, la Marina de Guerra del Perú fortalece su interoperabilidad con fuerzas navales de distintas naciones y consolida su presencia en uno de los principales escenarios de entrenamiento marítimo del mundo.

(FIN) NDP/HTC/FHGGRM