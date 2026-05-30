Cadetes del Ejército asumen compromiso y lealtad con la Nación en acto de entrega de armas

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

La Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi realizó hoy la tradicional Ceremonia de Entrega de Armas a los Cadetes Aspirantes de la 137 Promoción, en presencia de autoridades de la institución y la familia de los futuros oficiales, quienes asumieron públicamente un compromiso de honor, disciplina, lealtad y servicio a la Nación.

Luego de haber superado exitosamente el proceso básico de formación militar, los jóvenes cadetes recibieron las armas correspondientes por parte de sus padres o familiares directos, marcando así el inicio de una de las etapas más importantes en su camino como futuros oficiales del Ejército del Perú.

Lee también: [Elecciones 2026: ONPE habilitará más de 4 mil locales para capacitación a miembros de mesa]

La tradicional entrega de armas simboliza la confianza que la patria deposita en quienes han decidido dedicar su vida a la defensa del Perú.

Este acto trasciende, además, porque representa la transmisión de un legado histórico construido por generaciones de militares que sirvieron al país con valor y sacrificio.

La ceremonia también reafirma el legado y las tradiciones que fortalecen el espíritu militar, recordando que el amor por el Perú, la vocación y el sentido del deber continúan siendo pilares fundamentales en la formación de quienes tendrán la misión de defender a la nación.

(FIN) NDP/HTC