Canciller: avión de las FF. AA. repatriará peruanos en Venezuela damnificados por sismo

Perú.- Canciller Espá expresa confianza en que Congreso aprobará pedido de facultades - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció que el avión que expulsó a delincuentes de una organización criminal hacia Venezuela, regresará al Perú con los compatriotas que están en ese país y que sufrieron los estragos del último sismo.

En una conferencia de prensa tras presenciar la expulsión de tres presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, indicó que los ministros y en concordancia a lo que anunció la presidenta Keiko Fujimori,vienen trabajando desde el primer díaen los temas importantes a resolver.

“Este avión no solo irá a dejarlos a Caracas, al momento de regresar traerá a los peruanos con situación difícil por el terremoto, me congratulo que Torre Tagle haya abierto el servicio consular en Venezuela y vamos a usar el avión para ayudar a los peruanos para que regresen al país”, sostuvo.

El canciller Espá, recalcó que en el caso de la expulsión de ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes del Tren de Aragua, sostuvo que en lugar de permitir su excarcelación, un juez decidió expulsarlos y evitar que los peruanos estén en peligro.

Agregó que estas personas expulsadas hoy estaban requeridas en Venezuela, por lo que tendrán que responder a la justicia en ese país.

De otro lado, consultado sobre los peruanos que han llegado con engaños para combatir en Rusia y Ucrania, manifestó que su sector está haciendo el seguimiento del caso para dar una solución a este problema.

Sobre el accidente de una avioneta en Ica, donde fallecieron turistas extranjeros, manifestó queestán a la orden para la repatriación de los restos y dar todas las facilidades a los deudos.

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