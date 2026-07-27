Canciller de Brasil arriba al Perú para representar a su país en transmisión de mando

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, arribó esta noche a Lima para representar a su país en la ceremonia de transmisión de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori.

Vieira llegó al Grupo Aéreo N.° 8 pasadas las 23:00 horas, como parte de las delegaciones internacionales invitadas a los actos oficiales por el cambio de gobierno.

El canciller brasileño se suma a los altos invitados que llegaron al país para asitir a la transmisión de mando presidencial, entre ellos el rey de España, Felipe VI; los mandatarios de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Se espera además el arribo del mandatario argentino, Javier Milei.

La ceremonia de transmisión del mando supremo se realizará mañana martes 28 de julio en el Congreso de la República.