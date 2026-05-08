Canciller Carlos Pareja dialogó con su pares de Chile, Costa Rica y Guatemala

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

En el marco de su visita a Costa Rica con ocasión de la transmisión de mando presidencial en dicho país centroamericano, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, se reunió con sus homólogos de Chile, Costa Rica y Guatemala, con quienes dialogó sobre asuntos de interés común.

Durante el encuentro con su par de Chile, Francisco Pérez Mackenna, el titular de la Cancillería reafirmó el compromiso del Perú con la integración regional, la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento del comercio, las inversiones, así como la integración fronteriza entre Tacna y Arica.Lee también: [Ministerio de Justicia reafirma que no hay trámites pendientes de gracias presidenciales]

De acuerdo a lo informado por la Cancillería, a través de su cuenta en la plataforma X, los cancilleres de Perú y Chile resaltaron la próxima Reunión de Alto Nivel sobre Coordinación Regional frente al Crimen Organizado Transnacional, que se realizará en la capital chilena (Santiago), el 28 del presente mes.

En dicho encuentro participarán los representantes del Perú y de Chile, así como de Argentina, Bolivia y Ecuador.

Costa Rica y Guatemala

Por otro lado, el titular de Relaciones Exteriores también se reunió con el nuevo canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, a quien reiteró el apoyo del Perú para su ingreso como miembro pleno a la Alianza del Pacífico.

"El canciller Tovar expresó su decidido apoyo al Perú para su ingreso a la OCDE", señaló la Cancillería, al tiempo de precisar que en dicho encuentro también se abordó la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Igualmente, dio a conocer que el canciller Carlos Pareja invitó a su homólogo del país centroamericano a visitar el Perú en el 2027.

Durante su visita a Costa Rica, el ministro de Relaciones Exteriores también dialogó con su par de Guatemala, Carlos Martínez Alvarado, con quien hizo una revisión integral de la agenda bilateral, así como de la situación hemisférica y mundial. Reconocieron también la importancia de fortalecer los mecanismos multilaterales para hacer frente a los desafíos comunes que enfrenta nuestra región."Reafirmaron, asimismo, el compromiso de ambos países para fortalecer la relación bilateral mediante el impulso del diálogo político-diplomático y la cooperación. Finalmente, destacaron la potencialidad de la relación económica-comercial entre las dos naciones que se verá profundizada con el futuro acuerdo de libre comercio", dio cuenta nuestra Cancillería.

(FIN) HTC/FHG