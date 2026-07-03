Canciller Carlos Pareja juramentó a nuevo viceministro de Relaciones Exteriores

Andina/Cancilleria.Foto: Andina/Héctor Vinces

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja Ríos tomó juramento esta mañana al embajador Eric Anderson Machado como nuevo viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Servicio Diplomático de la República, en una ceremonia que refleja la vocación de servicio y la continuidad institucional que definen a Torre Tagle.

Durante su intervención, el canciller Pareja elogió la labor del embajador Félix Denegri, viceministro saliente, y destacó su profesionalismo y entrega.

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Asimismo, dio la bienvenida al embajador Eric Anderson, de quien resaltó su probada capacidad de gestión y profundo conocimiento institucional -como secretario general en dos oportunidades-, que garantizan solvencia en esta alta responsabilidad.

Destacó que este relevo entre diplomáticos de destacada trayectoria ratifica la solidez de una institución bicentenaria, cuya fortaleza radica en la alta calidad profesional de sus funcionarios.

Del mismo modo, refirió que durante su gestión la prioridad fue garantizar el desarrollo exitoso de la segunda vuelta electoral en el extranjero, con transparencia y neutralidad. De esta manera, se reafirma el compromiso del Estado con los derechos constitucionales de los peruanos que residen fuera del país.

En este sentido, expresó la preocupación institucional a cualquier iniciativa que afecte o limite los derechos de los peruanos en el extranjero, sector que representa aproximadamente el 10 % de la población del Perú y que contribuye significativamente al país con importantes remesas.

El ministro de Relaciones Exteriores también subrayó los retos inmediatos de la institución: la organización de la Transmisión del Mando Supremo y la preparación de la visita apostólica del papa León XIV, prevista para noviembre.

“Tenemos por delante un corto, pero intenso periodo de trabajo para dejar una Cancillería ordenada y una transición que refleje el bicentenario compromiso de nuestro servicio diplomático con el Estado”, concluyó

(FIN) NDP/HTC