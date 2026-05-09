Canciller Carlos Pareja participó en Transmisión del Mando Presidencial en Costa Rica

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja Ríos encabezó la delegación peruana que participó este 7 y 8 de mayo en la Transmisión del Mando Presidencial en Costa Rica, con el objetivo de reforzar la histórica relación entre ambos países y acompañar a las autoridades costarricenses en un momento que refleja su ejemplar vocación democrática.

El ministro de Relaciones Exteriores transmitió a la nueva mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, el saludo del presidente José María Balcázar y destacó el papel de este país como un importante socio para el Perú en la región centroamericana. Asimismo, reafirmó la voluntad de nuestro país de profundizar el diálogo político y de cooperación.

En el marco de esta visita, el titular de Torre Tagle también sostuvo diversos encuentros bilaterales. Previo a la ceremonia de asunción, se reunió con el nuevo canciller costarricense Manuel Tovar, a quien felicitó por la culminación del proceso de negociación para la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que contribuirá a impulsar un mayor intercambio comercial bilateral.

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Por su parte, el ministro Tovar agradeció el apoyo del Perú al proceso de adhesión de Costa Rica al CPTPP y a la Alianza del Pacífico, y ratificó el apoyo firme de su Gobierno al proceso de adhesión del Perú a la OCDE.Asimismo, ambos ministros acordaron articular un mecanismo que incorpore a los sectores competentes para abordar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

El canciller Pareja invitó a su homólogo costarricense a visitar oficialmente Lima en abril del próximo año, ocasión en la que el Perú y Costa Rica cumplirán 175 años de relaciones diplomáticas.

Reuniones bilaterales

Durante su visita a Costa Rica, el titular de la Cancillería sostuvo un encuentro con el rey Felipe VI de España, con quien abordó el actual proceso democrático del Perú. El monarca español expresó su deseo de asistir a los actos de posesión del nuevo Gobierno el próximo 28 de julio.

Del mismo modo, se reunió con su homólogo de Chile, Francisco Pérez Mackenna, a quien ratificó el compromiso del Perú de mantener una política exterior proactiva hacia la integración regional y de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y la migración irregular.

Al respecto, saludó la iniciativa chilena de convocar la Reunión de Alto Nivel sobre Coordinación Regional frente al Crimen Organizado Transnacional, que se realizará este 28 de mayo.

Igualmente, Pareja Ríos sostuvo un diálogo con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. En el encuentro se destacó el bicentenario de las relaciones diplomáticas y la alianza estratégica entre ambos países, que incluye una agenda mutuamente beneficiosa que permite avanzar de manera significativa en ámbitos como el político-diplomático, de seguridad y defensa, económico-comercial y cultural.

Finalmente, el canciller peruano se reunió con su par de Guatemala, Carlos Martínez Alvarado, a quien expresó el interés de fortalecer e intensificar el diálogo político-diplomático y la cooperación.

Ambas autoridades coincidieron en impulsar mecanismos bilaterales que aborden la lucha contra los desafíos comunes. Asimismo, destacaron la potencialidad de la relación económica-comercial, que se verá profundizada con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.

(FIN) NDP/HTC/FHG