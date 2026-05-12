Canciller Carlos Pareja presentó los lineamientos de su gestión en Torre Tagle

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

En una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, el canciller Carlos Pareja Ríos presentó ante los miembros del servicio diplomático del Perú, así como excancilleres de la República, los lineamientos que guiarán su gestión.

El embajador destacó quesu prioridad será mantener una diplomacia equilibrada ante el complejo escenario internacional,así como garantizar el éxito del proceso electoral en curso para los peruanos residentes en el exterior.

“Sé que para estas tareas cuento con el apoyo de todos los funcionarios del ministerio, tanto en la sede de Lima y las oficinas desconcentradas, como en nuestras misiones en el extranjero”, manifestó Pareja durante la ceremonia.

En el acto tradicional e institucional de presentación del canciller Carlos Pareja, y despedida del excanciller Hugo de Zela, participaron funcionarios de la alta dirección, excancilleres de la República, así como funcionarios del servicio diplomático.

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El titular de Torre Tagle aseguró que se trabaja estrechamente con los órganos electorales y las misiones internacionales de observación para garantizar la normalidad de la segunda vuelta. “Una vez proclamados los resultados, colaboraremos con las nuevas autoridades para asegurar una transferencia de gobierno ordenada, conforme a la Constitución Política”, afirmó.

Asimismo, ratificó que la Cancillería mantiene una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones con países de la región, así como en la asistencia de los peruanos en el exterior.“El Perú cuenta con una diplomacia atenta a la necesidad de prevenir y mitigar los impactos de la incertidumbre, así como a continuar el trabajo de promoción de las inversiones en nuestro país”,añadió.

En otro momento, indicó que, al estar la Cancillería a cargo de los actos de la Transmisión de Mando Supremo el 28 de julio, aprovechó su reciente viaje de trabajo a Costa Rica para adelantar la invitación a la toma de posesión del próximo Gobierno a jefes de Estado, al rey de España y a sus homólogos.

Saludo del Cuerpo Diplomático

Se debe recordar que el canciller Pareja recibió hace pocos días el saludo del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, donde el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó la solidez de los vínculos del Perú con la comunidad internacional.

Durante la ceremonia protocolar, el decano del cuerpo diplomático, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico de la Santa Sede, expresó el compromiso de colaboración de las misiones extranjeras con el Gobierno del Perú.

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