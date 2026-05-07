Canciller Carlos Pareja transmite saludo del Gobierno de Perú a presidente de Chile

Andina/Canciller Carlos Pareja Transmite Saludo

Lima 7 May. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja transmitió el saludo del Gobierno del Perú al presidente de Chile, José Antonio Kast, y a su delegación, en un encuentro en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

“El canciller le reafirmó la mejor disposición del Perú de continuar impulsando los temas de mutuo interés y de fortalecer la cooperación, el intercambio comercial y las inversiones recíprocas”, informa la Cancillería.

Este encuentro se produjo en el marco delviaje que ambas delegaciones realizan a Costa Rica, para participar en los actos de transmisión de mando presidencial este 8 de mayo.

Carlos Pareja fue autorizado a viajar a la ciudad de San José, Costa Rica, del 7 al 8 de mayo del presente año, a fin de participar en los actos oficiales programados en el marco de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en el país centroamericano.

Durante su ausencia, se encargó el despacho de Relaciones Exteriores al titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en tanto dure su viaje.

La participación del Perú en la transmisión de mando presidencial es una muestra de la voluntad política del Perú por profundizar el diálogoy la cooperación con las nuevas autoridades costarricenses, señala la resolución que autoriza su viaje.

Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica,en reemplazo del actual presidente Rodrigo Chaves.