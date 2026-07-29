Canciller confía en que Congreso aprobará delegación de facultades que propondrá Ejecutivo

Perú.- Keiko Fujimori sostendrá este martes reuniones con presidentes que visitan el país - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, dijo tener confianza en que desde el Congreso votarán a favor de aprobar el pedido de delegación de facultades que propondrá el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Así lo señaló en declaraciones a la prensa, tras participar en laGran Parada y Desfile Cívico Militar,realizada en la avenida Brasil y liderada por la jefa de Estado.

El canciller dijo confiar en que inclusive la oposición votará a favor de las iniciativas que presentarán para combatir la inseguridad ciudadana. Evitó entrar en detalles sobre concretos en el pedido de facultades e indicó que pronto harán "algunos anuncios" al respecto.

"La gran demanda que tiene el pueblo peruano en este momento es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Yo estoy seguro que la oposición inclusive va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar. No estoy en condiciones todavía de decir cosas concretas, pero en estos días seguimos trabajando intensamente de día y de noche y prontamente vamos a hacer algunos anuncios",sostuvo

Espá.

Señaló que, si bien la Cámara de Diputados -donde se verá el pedido de facultades- está presidida por la oposición,"es una cámara integrada por peruanos", al tiempo que pidió mirar hacia adelante y pensar en el Perú.

"Yo estoy seguro, tengo esa gran esperanza de que todos los peruanos nos vamos a unir para que estos cinco años sean cinco años de prosperidad, cinco años de avanzar en las reformas que el Perú necesita, que la inmensa mayoría de los peruanos necesita", anotó el canciller.

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Relaciones con México

De otro lado, al ser consultado por las relación bilateral conMéxico, Espá y Garcés Alvear recordó que ambos países son hermanos y tienen muchos aspectos en común en su cultura, por lo que no pueden estar distanciados.

"Yo estoy seguro de que muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración, que es lo que la diplomacia de los peruanos siempre ha reconocido",expresó.

Además,al ser consultado sobre elsalvoconductosolicitado por la exjefa del Gabinete Betssy Chavez, el titular de laCancilleríaindicó que desde el Consejo de Ministros van a tomar "las decisiones adecuadas de acuerdo a los principios del derecho internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas del año 54, que de mi punto de vista es muy claro".