Archivo - Perú.- Elecciones 2026: material electoral para segunda vuelta ya está en consulados y embajadas - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, indicó que a la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, asistirán el rey de España, Felipe VI, y jefes de Estado de la región.

El canciller dio estas declaraciones tras el diálogo que sostuvo con Fujimori Higuchi en el local partidario del partido Fuerza Popular en el distrito de San Isidro.

Indicó que acudió a saludar a la presidenta electa para felicitarla y también para informarle sobre

los actos protocolares de este 27, 28 y 29 de julio.

Precisó que, entre los mandatarios de la región que han confirmado su llegada al país están los presidentes de Argentina,Javier Milei;de Chile,José Antonio Kast;de Bolivia,Rodrigo Paz;de Ecuador;Daniel Noboa;de Paraguay,Santiago Peña; y de Uruguay,

Yamandú Orsi.

De igual modo, asistirán a la toma de mando losmandatarios de Panamá,José Raúl Mulino;de Honduras,Nasry Asfura; y el primer ministro de Aruba,

Mike Eman.

“Así que vamos a tener una nutrida e importante delegación de dignatarios extranjeros que van a acompañar a la presidenta (Keiko Fujimori) el día 28 de julio en el Congreso”,declaró el el titular de la Cancillería a la prensa.

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Pareja Ríos detalló que llegarán también a nuestro país cancilleres y ministros de Estado de otras naciones, comoJapón, que -dijo- tendrá una importante delegación, así como

China y Marruecos.

Mencionó que también acudiránpolíticos de otros paísesinvitados por la mandataria electa.“No puedo confirmar los nombres porque estamos en ese proceso”, señaló el canciller.

Finalmente, destacó que el Gobierno del presidente José María Balcázar deja las relaciones con otros países, de manera general y a nivel bilateral, muy bien encaminadas.