Canciller: designación del Perú como aliado no miembro de OTAN traerá beneficios a FF.AA.

El canciller Hugo de Zela afirmó que la designación del Perú como aliado principal no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de los Estados Unidos, permitirá lograr beneficios militares económicos importantes para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de nuestro país.

En ese sentido, indicó que el planteamiento expresado por elpresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, "es un gesto político que declara al Perú como un país confiable en temas de seguridad y defensa".

"Ahora qué significa ser aliado extra OTAN, nos trae algunos beneficios militares económicos importantes, por ejemplo, podemos tener más facilidad para el desarrollo conjunto en proyectos de investigación, de equipamiento, de municiones, tener la posibilidad de exponer la existencia de reservas de guerra, facilidades para venta de municiones", manifestó.

Asimismo, dijo que permitirála posibilidad de firmar acuerdos de capacitación, préstamos de materiales,tramitación acelerada de licencias de importación, también unamayor capacidad de elegibilidad para financiación militar extranjera, y tener una participación de licitaciones para reparaciones de equipos.

"Como se verá nos pondría esta situación en una posición privilegiada de cooperación y facilidades para nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a la cooperación con Estados Unidos y esto es una consecuencia de que somos aliados estratégicos de Estados Unidos, especialmente en seguridad y defensa, eso es parte del posicionamiento del Perú", dijo en RPP.

