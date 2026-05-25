Canciller destaca impacto de proyecto “Sonidos de la Frontera” en la integración amazónica

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja recibió esta tarde, en el Palacio de Torre Tagle, a los niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa “Sonidos de la Frontera”, que impulsa su desarrollo integral en la zona de frontera amazónica entre Perú y Colombia. La iniciativa busca fortalecer su identidad cultural, su sentido de pertenencia y los lazos de interculturalidad.

Este proyecto binacional —ejecutado por Sinfonía por el Perú en articulación con las cancillerías de ambos países y la Fundación Nacional Batuta de Colombia—promueve el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo a través del beneficio directo a las comunidades amazónicas fronterizasde Caballococha (Perú), Leticia y Puerto Nariño (Colombia).

En su intervención, el canciller Pareja saludó la iniciativa por la oportunidad que ofrece a niños, adolescentes y jóvenes de“desarrollarse y formarse en la convivencia armónica a través de la música, aprendiendo a reconocer y valorar las culturas de los países que compartimos la Amazonía”.

El canciller Pareja destacó el impacto positivo del proyecto en el crecimiento personal de las comunidades. “Ustedes son el futuro de nuestro país. Aportar a su formación como ciudadanos es aportar a un Perú más justo e inclusivo”, remarcó.

La ceremonia contó con la participación de 30 niños y adolescentes, además de las directoras ejecutivas de Sinfonía por el Perú, Gabriela Perona, y de la Fundación Batuta de Colombia, Beatriz Mejía.

Iniciativa bilateral

El programa “Sonidos de la Frontera” utiliza la música como una herramienta de integración, identidad cultural y protección del territorio amazónico, y cuya primera etapa estuvo enfocada en fortalecer la identidad compartida. En esta segunda fase se busca consolidar espacios de integración cultural y protección del territorio amazónico.

Esta iniciativa bilateral beneficia directamente a 140 menores del Perú y 140 de Colombia, con un impacto en sus familias y comunidades. Es financiada con los aportes de ambos países al Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Perú-Colombia (ZIF), bajo la administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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