Canciller: devolveremos relación con Colombia y México a niveles de diálogo y cooperación

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, señaló que su gestión estará enfocada en diversas materias y resaltó que buscarán que las relaciones de nuestro país con México y Colombia vuelvan al nivel de diálogo y cooperación que históricamente han tenido.

Así lo indicó durante la ceremonia donde fue presentado oficialmente como titular de la bicentenaria cartera ministerial, realizada en el Palacio de Torre Tagle.

Sostuvo que, durante su gestión, buscarán consolidar y estrechar las relaciones con todos los países de América Latina, a través del impulso a actividades como losencuentros presidenciales, los gabinetes binacionales y otros espacios de diálogo y concertación, siempre buscando que ello se traduzca en beneficios concretos para la ciudadanía en cuanto a seguridad, la integración física, el comercio y la cooperación frente a emergencias.

"En ese marco trabajaremos para devolver nuestras relaciones con Colombia y con México al nivel de diálogo y cooperación que históricamente nos corresponde. Y saludo los avances logrados con Venezuela la semana pasada, señor embajador (Carlos) Pareja", expresó Espá a su antecesor, presente en la ceremonia.

El canciller adelantó también que el Perú liderará espacios como el Consenso de Brasilia, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, a fin de promover una agenda concreta sobre seguridad, gestión del riesgo de desastres, inmigración, conectividad digital, facilitación del comercio, inversiones, entre otras materias.

Relaciones con Estados Unidos y China

En otro momento, el ministro de Relaciones Exteriores indicó queprofundizarán las excelentes relaciones del Perú con Estados Unidos,"un socio, aliado y amigo estratégico con el cual compartimos valores fundamentales y desafíos comunes de diversa índole en el hemisferio".

"Al mismo tiempo, avizoramos el dinamismo de nuestros lazos con la República Popular China, nuestro principal socio comercial e importante fuente de inversiones", añadió Espá y Garcés Alvear.

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De igual modo, indicó en su discurso que elForo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)continuará siendo la principal plataforma de proyección comercial con China, Japón, Corea, Singapur y las demás economías de esa parte del globo, por lo que su próxima cumbre deberá permitir identificar nuevos proyectos concretos en beneficio del país.

Además, consideró relevante expandir los vínculos del Perú con otros socios que ofrecen un significativo potencial, comoIndia,así como los países delMedio Orientey

África.

"A su vez, le daremos un renovado dinamismo a nuestras relaciones con los países europeos y la Unión Europea, socios tradicionales del Perú, con los cuales mantenemos vínculos históricos e intereses compartidos, particularmente en el área de cooperación, inversiones y la lucha contra la criminalidad", remarcó el canciller.

En cuanto al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), destacó los avances obtenidos y adelantó que trabajará con todos los sectores involucrados para mantener el impulso técnico y la cooperación necesaria.

Visita del papa León XIV

Carlos Espá recordó también que para noviembre se tiene prevista la visita apostólica del papa León XIV al país. Al respecto, señaló que la Cancillería asumirá un importante rol articulador con los demás sectores del Estado, la Iglesia y las autoridades regionales y locales para garantizar que esta sea exitosa.

"El vínculo de su santidad con el Perú y la atención mundial que considerará su presencia ofrecen una gran ocasión, una ocasión excepcional para reforzar la imagen del Perú, difundir nuestra cultura y demostrar la capacidad de coordinación de nuestras instituciones", resaltó.Atención a la ciudadanía

En su discurso, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó, además, que pondrán énfasis en la modernización de los servicios consulares, incorporando herramientas digitales y mejorando la atención de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de emergencia.

Resaltó también la labor de las direcciones desconcentradas de la Cancillería a lo largo del territorio nacional y dijo estar seguro de que desempeñarán un importante papel frente al tema del Fenómeno El Niño.

Espá resaltó también la importancia del Servicio Diplomático de la República y sostuvo que el apoyo de esta institución, de probada integridad y compromiso con el país, será fundamental para acometer las tareas que se ha trazado.

"El Perú cuenta con estabilidad macroeconómica, recursos estratégicos, una ubicación privilegiada, una cultura reconocida universalmente y un servicio exterior respetado en el mundo. Nuestra tarea ahora es convertir esas fortalezas en seguridad, desarrollo y bienestar para la población. Ese es el compromiso con el que gobierno la presidenta (Keiko) Fujimori asume la conducción de las relaciones internacionales del Perú y con el que yo mismo me pongo al frente de esta prestigiosa institución", concluyó el titular de la Cancillería.

(FIN) MCA/CVC