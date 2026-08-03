Canciller Espá anuncia que continuará expulsión de delincuentes de alta peligrosidad

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció que la expulsión de delincuentes de alta peligrosidad desde el Perú hacia sus países de origen continuará, debido a que inició una "mano firme" contra aquellos ciudadanos extranjeros que aterrorizan a los peruanos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el canciller en elGrupo Aéreo N° 8, durante la ceremonia de

recibimiento de peruanos provenientes de Venezuela.

"Efectivamente, las expulsiones de delincuentes, sobre todo los de alta peligrosidad, como son los tres elementos que hemos expulsado ayer, van a continuar, este es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterrorizar a peruanos", manifestó.

Asimismo,recordó las palabras del ministro del Interior, César Astudillo, respecto a la expulsión de criminalesde otros países, quienes cometen crímenes horribles en nuestro país y cuentan con requisitorias en sus respectivas naciones.

Además, aseguró quesi estas personas vuelven a nuestro país se activarán las listas de requisitorias, por lo que volverán a ser arrestadas "y no podrán caminar tranquilos".

Repatriación

Respecto a lallegada de los connacionales provenientes de Venezuela, afirmó que se sentía feliz que hayan regresado en el mismo avión que en la víspera fueron expulsados hacia ese país a tres delincuentes de alta peligrosidad.

"Los recursos del Estado deben utilizarse de esa manera, los servicios deben utilizarse para los peruanos y sean bienvenidos, para nosotros es una alegría grande tenerlos acá", aseguró.

En otro momento, indicó que aún no cuentan con una cifra exacta de peruanos afectados por el doble terremoto ocurrido en Venezuela, pero que se están haciendo las labores de contacto con los compatriotas en situación difícil para actuar "con rapidez" y atender todas su necesidades.

"Estamos en nuestra primera semana de Gobierno, pero vamos a estar atentos a todo lo que podamos hacer y facilitar el retorno de peruanos que quieran regresar, facilitar su trámite documentario y caso por caso estaremos atentos para atenderlas", dijo.

Más tarde, a su ingreso al Congreso de la República, para participar en una actividad, expresó su confianza en que se apruebe el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo enviará al Legislativo.

"Yo estoy seguro que el Congreso va a otorgar las facultades extraordinarias que el Gobierno va a solicitar y estoy seguro que aquellos congresistas que han dicho que no lo harán sin haber leído el documento, van a reflexionar y poner al Perú por delante", agregó.

(FIN) JCC/CVC