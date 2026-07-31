Canciller Espá anuncia coordinaciones con países vecinos en materia de seguridad

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

Durante la ceremonia oficial de asunción de funciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, presentó los lineamientos que guiarán su gestión, destacando que el nuevo Gobierno representa una oportunidad de estabilidad y un impulso de transformación positiva para el país.

En su intervención ante excancilleres, funcionarios del Servicio Diplomático, personal administrativo y alumnos de la Academia Diplomática,el canciller Espá aseguró que el primer objetivo de su gestión será reforzar la contribución de la política exterior a la lucha frontal contra la inseguridad y la corrupciónque afectan a las familias peruanas.

Indicó que se reforzarán las coordinaciones con los países vecinos en materia de seguridad, continuando los avances del

Compromiso Regional de Santiago y la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

Aseguró quetrabajará para devolver a las relaciones con Colombia y México el nivel de diálogo que históricamente les corresponde, y saludó los avances en materia consular logrados con Venezuela.

El segundo objetivo de gestión serácontribuir en la preparación del país frente al Fenómeno de El Niño, mediante la movilización de ayuda anticipada de naciones aliadas como Estados Unidos y Japón.

Durante su discurso,el canciller Espá resaltó la importancia de la integración regional y el liderazgo del Perú en foros internacionales, y destacó que se profundizaránlas relaciones con Estados Unidos, “un socio, aliado y amigo estratégico”, y

China, “nuestro principal socio comercial e importante fuente de inversiones”.

Señaló también que el Asia-Pacífico ocupará un lugar prioritario,indicando que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) será la principal plataforma de proyección comercial con esa región.

Igualmente, recordó que el proceso de adhesión a laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)es “una herramienta para elevar nuestros estándares, mejorar la gestión pública y fortalecer la confianza de los ciudadanos”.

Finalmente,sobre la visita apostólica del papa León XIV en noviembre próximo, aseguró que tendrá un profundo significado espiritual para millones de peruanos. “Permitirá acercar un mensaje de esperanza, reconciliación y solidaridad”, añadió.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });