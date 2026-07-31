Canciller Espá expresa confianza en que Congreso aprobará pedido de facultades

Perú.- Canciller: devolveremos relación con Colombia y México a niveles de diálogo y cooperación - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El canciller de la República, Carlos Espá, expresó este viernes su confianza en que el Congreso de la República apruebe el próximo pedido de facultades que solicitará en Poder Ejecutivo para legislar en diversas materias, como por ejemplo la lucha contra la inseguridad y la extorsión.

“Yo sí creo”, expresó Espá y Garcés-Alvear ante una consulta periodísticas sobre cuál será la respuesta de la Cámara de Diputados ante la propuesta que el Gobierno le hará llegar próximamente.

“Estoy seguro que, inclusive, va a haber muchos congresistas de la oposición que van a saber responder al clamor del pueblo que pide medidas específicas frente a la inseguridad ciudadana y frente a la extorsión; y van a ser positivos en esa respuesta”, añadió.

Tras participar en la ceremonia de presentación como nuevo canciller, Carlos Espá también reafirmó la disposición del Gobierno Peruano de incorporarse al “Escudo de las Américas”,una iniciativa impulada por Estados Unidosque busca combatir organizaciones transnacionales criminales como el narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá, es presentado oficialmente durante una ceremonia organizada por la Cancillería. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán

“Pretender luchar de forma individual contra estas organizaciones, que tienen tantos recursos y tanto poder, no resulta eficiente. Es necesario lograr esta integración hemisférica y estamos muy contentos de participar en esta iniciativa”, agregó al respecto.

Relaciones con México

El restablecimiento de las relaciones con México fue otro tema que abordó con la prensa. Con la expresión “México lindo y querido”, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores destacó que el país norteamericano y Perú son países hermanos.

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“Estamos esperanzados en lograr la normalización de las relaciones con México”, dijo el canciller, quien también destacó la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como una mujer guerrera y destacó similitudes con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. “Tengo la esperanza de que en algún momento puedan encontrarse”, acotó.

También indicó que el Gobierno del Perú responderá al pedido de salvoconducto para la ex primera ministra Betssy Chávez, con la finalidad de que viaje asilada a México, en el marco de la Convención de Caracas de 1954. “Tenemos muy claro cuáles son las obligaciones de los Estados”, precisó.

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Finalmente, calificó como “justa” la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular el proceso que condenó al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión. “Me alegra mucho que el señor Humala esté libre y hago votos para que se pueda reunir prontamente con la señora Nadine Heredia”, concluyó.

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