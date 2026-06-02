Canciller: papa León XIV visitaría tres ciudades de Perú a fines de año

Andina/Foto: Efe

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, indicó que el papa León XIV llegaría a Perú a fin de año, posiblemente en noviembre, donde visitaría Chiclayo, Lima y una ciudad más que sería de la Amazonía.

En entrevista conRPPdijo quees probable que el papa, en esta visita a Perú, se quede tres días. Indicó además que el santo padre también llegaría a otros dos países de la región.

“La fecha que el papa va a visitar Perú no lo tenemos con precisión, pero será antes de fin de año, en noviembre posiblemente, e irá a otros dos países de la región; esperamos que esté por lo menos tres días porque quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y otra más, quizá la Amazonia porque es cercano a esta zona, pero no está especificado con precisión”, sostuvo.

El titular de la Cancilleríadijo que el presidente José María Balcázar viajará al Vaticano para hacer la invitación formalpara esta visita a Perú, por lo que estarán solicitando el permiso correspondiente al Congreso de la República para que el Jefe del Estado pueda salir del territorio nacional.

Por otro lado, sobre las elecciones de los peruanos en el exterior destacó que,en la primera vuelta, asistieron 411,000 electores, cifra que en esta segunda vuelta electoral puede incrementarse, ya que se estima que este proceso se haga con mayor rapidez, pues solo existen dos candidatos presidenciales.

El canciller Pareja informó que se impulsa la campaña“Tu voto cruza fronteras”para alentar a los peruanos en el exterior, en especial a los miembros de mesa, a cumplir con su deber para instalar las mesas de sufragio.

“En esta segunda vuelta la votación será corta y demorará un minuto por votante, esta vez habrán 2,506 mesas de votación en 219 locales; se van a abrir también mesas en algunos países de Medio Oriente que no pudieron abrir en la primera vuelta debido al conflicto”, sostuvo.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó queestas mesas estarán instaladas en Israel, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, donde se abrirán locales de votación.

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