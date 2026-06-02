Canciller Pareja aclara que embajadores políticos cesarán en sus funciones en julio

Perú.- Canciller: Papa León XIV visitaría tres ciudades del Perú a fines de año - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, aclaró hoy que los embajadores políticos cesarán en sus funciones en el mes de julio, antes del término del actual Gobierno.

Precisó que las recientes resoluciones supremas publicadas en elboletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dan inicio al proceso protocolar y administrativo que regula la transferencia de gestión al concluir funciones en el exterior y retornar al Perú, antes del 28 de julio, como corresponde según la ley.

El titular de la Cancillería aclaró también que lo anteriorno afecta el proceso electoral en el exteriorque está a cargo de los consulados en los219 locales de votación en los cinco continentes.

Precisamente, ayer se dio por terminadas las funciones de embajadoresen Estados Unidos, España, Costa Rica, India y Francia.

En las resoluciones supremas correspondientes se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones.

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