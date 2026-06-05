Canciller Pareja: haremos todos los esfuerzos para garantizar comicios en el exterior

Perú.- Canciller: Papa León XIV visitaría tres ciudades del Perú a fines de año - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, afirmó que su portafolio hará todos los esfuerzos para garantizar que los comicios de segunda vuelta a realizarse en el exterior se desarrollen normalmente, priorizando que todas las mesas de votación se abran a los electores.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el ministro Pareja durante lasupervisión del Centro de Monitoreo de Votación en el Exterior, el mismo que está ubicado en la sede de la Cancillería de la República.

"Estamos realizando todos los esfuerzos para garantizar que el proceso se realice de la mejor manera, por ello la importancia de nuestra campaña, Tu voto cruza fronteras, que llevó un mensaje de importancia de participar en el voto para el futuro del país", manifestó.

En ese sentido, indicó que la prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores es que

ninguna mesa de votación en el exterior se quede sin abrir.

"Eso es lo que deseamos, lo que se ha instruido y lo que todos los consulados han previsto, es que ninguna mesa se quede siga a abrir, por eso que han a los miembros de mesa para que cumplan su deber y se tiene personal voluntario en caso de que no vayan los miembros de mesa", refirió.

Asimismo, explicó que, de esta manera, esta segunda vuelta presidencial será "ágil y que se cumpla con todo el proceso".

Centro de monitoreo

En otro momento, explicó que elCentro de Monitoreo de Votación en el Exterior permitirá dotar de asistencia y respuesta a las oficinas consulares del Perúdurante todo el proceso electoral de segunda vuelta.

"Aquí se recibirá información en tiempo real sobre el estado de las instalaciones de las mesas, el desarrollo sufragio, el avance del escrutinio, así como las incidencias y contingencias que se vayan a registrar durante la jornada electoral y finalmente el traslado del material electoral a los locales de votación", aseguró.

Asimismo, sostuvo que estecentro de monitoreo funcionará de manera ininterrumpida las 24 horas del día, en cuatro turnos de trabajo, desde mañana sábado al mediodía hasta el cierre de la jornada electoral.

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