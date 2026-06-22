Canciller Pareja participa en acto por bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja participó en Panamá en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, encuentro de alto nivel que reunió a autoridades de la región para fortalecer el diálogo y la cooperación frente a desafíos comunes.

La reunión se desarrolló bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá" y tuvo como eje central el tema "Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros".

Durante su intervención, el canciller Pareja señaló que “doscientos años después nuestras naciones enfrentan un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, debilitamiento de la confianza, amenazas a la paz, desigualdad, delincuencia organizada transnacional, crisis climática, inseguridad alimentaria, transformación tecnológica acelerada y crecientes desafíos a la gobernanza democrática”.

Asimismo, afirmó que la aspiración integradora de 1826 mantiene vigencia cada vez que los países de la región optan por el diálogo y la cooperación. En ese sentido, exhortó a renovar el compromiso con un multilateralismo más ágil, eficaz y solidario.

Países participantes

La ceremonia contó con la participación de los presidentes de Guatemala, Paraguay, Honduras, Colombia y Panamá, además de cancilleres y altas autoridades de distintos países del continente.

Como parte de su agenda en Panamá, el canciller Pareja participó también en la ceremonia de adhesión de Paraguay al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrito hace un mes en Chile.

“Estamos muy satisfechos, será un gran aporte y los seis países: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú vamos a tener una próxima reunión en Buenos Aires donde definiremos metas y acciones más precisas contra la delincuencia organizada transnacional”, señaló respecto a la incorporación de Paraguay.

El acuerdo establece la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar un plan de acción conjunto en materia de inteligencia fronteriza, control de flujos financieros ilícitos, gestión migratoria y cooperación penitenciaria.

Proceso electoralEn otro momento, el titular de Relaciones Exteriores destacó que, pese a que las autoridades electorales aún no han proclamado un ganador, el Gobierno del presidente José María Balcázar ha mantenido una conducta de estricta neutralidad durante el proceso electoral.

(FIN) NDP/ETA/FHG