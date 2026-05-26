Canciller Pareja participará en reunión contra crimen organizado transnacional en Chile

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, participará en la Reunión de alto nivel sobre coordinación regional frente al crimen organizado transnacional, la misma que tendrá como sede la ciudad de Santiago, en la República de Chile.

El viaje del canciller se oficializa a través de laResolución Suprema N° 158-2026-PCM, publicado en el boletín de

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, se autoriza el viaje en comisión de servicios del ministro Pareja a laciudad de Santiago de Chiledel 27 al 28 de mayo de 2026, para participar en la referida reunión de alto nivel.

Asimismo, dispone que se encargue su despacho al presidente del Consejo de Ministro, Luis Arroyo, en tanto dure la ausencia del titular.

Además, la resolución suprema no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

En la parte considerativa, precisa que estareunión de alto nivel contará con la participación de altas autoridades de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, con la finalidad de generar un espacio de diálogo y concertación orientado a fortalecer la cooperación regional frente a los desafíos comunes que plantea el crimen organizado trasnacional.

La resolución suprema cuenta con la firma del presidente de la república, José María Balcázar; el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; y el canciller, Carlos Pareja.

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