Canciller Pareja: se respetó normativa electoral y cadena de custodia del voto en exterior

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, reiteró que durante la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio se respetó "escrupulosamente la normativa electoral" y se garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior.

Mediante un pronunciamiento, el canciller rechazó cualquier acusación que busque atribuirle actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral utilizado en los comicios realizados fuera del país.

"Como canciller de la República y miembro del Servicio Diplomático, he actuado siempre con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo y a la autonomía de los organismos electorales", señaló.

El titular de Relaciones Exteriores precisó que la Cancillería cumplió durante el proceso electoral funciones de carácter logístico y consular, en coordinación con los organismos electorales competentes y en estricto cumplimiento de la ley.

Asimismo, remarcó que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no forman parte de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Proceso

El pronunciamiento fue difundido luego de que se presentara una denuncia constitucional contra el canciller relacionada con el procesamiento de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial.

Al respecto, Pareja indicó que los cuestionamientos formulados ante las autoridades electorales se refieren a los mismos hechos invocados en dicha denuncia y señaló que aguardará el pronunciamiento de las instancias competentes, ejerciendo su derecho de defensa por las vías correspondientes.

El canciller sostuvo que ninguna de las entidades que supervisaron el proceso electoral en el exterior detectó irregularidades que sustenten las acusaciones formuladas.

"Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior", afirmó.

De esta manera, expresó su reconocimiento a los peruanos residentes en el extranjero que participaron en la jornada electoral, así como a los miembros de mesa y personeros que contribuyeron al desarrollo del proceso.