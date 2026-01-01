Canciller ratifica que no se permitirá ingreso de migrantes irregulares por las fronteras

Entrevista al canciller del Perú Hugo de Zela. - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, informó que desde su sector se está trabajando en buscar una solución común con diversos países de la región al problema migratorio originado por la crisis en Venezuela. Uno de esos países es Chile, con el que ya hay acuerdos iniciales.

Al respecto, el canciller precisó que, en el marco delComité Binacional de Política Migratoria, cuya última reunión fue en diciembre, se acordó

reforzar las fronteras en ambos lados.

En el caso del Perú, detalló, se cuenta con una mayor presencia militar y policial en esta área, además de haberse incrementado el número de patrullas en la zona y colocado un sistema de cámaras de vigilancia.

“Hay un protocolo de entendimiento entre la policía de los dos países para manejar cualquier tema, y se ha convenido que cada país va a intentar evitar la salida irregular. Y si esta salida irregular se produce, entonces el otro país devolverá a los migrantes al país de donde salieron. Con esto, lo que se pretende es que toda migración que haya sea de carácter regular, segura y ordenada”, señaló De Zela Martínez en entrevista con

El Peruano.

Se les negará el ingreso

Sostuvo también que, en caso de que algún ciudadano extranjero no cumpla con los requisitos para entrar legalmente al Perú, "simplemente no se le dejará ingresar"."El Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas",acotó el canciller.

En cuanto a las medidas que se adoptarán con estos ciudadanos si ningún otro país desea recibirlos, señaló que estos detalles aún están en discusión.

Coordinación con Ecuador

El titular de Relaciones Exteriores mencionó quecon Ecuador existe también una coordinación similar para la cooperación entre sus autoridades migratorias y policiales, ello luego de que dicho país estableciera que el único paso fronterizo con el Perú será a través de Huaquillas.

Hugo De Zelaseñaló que nuestro país ya había recibido un aviso adelantado de esta medida y entiende que se trata de una medida indispensable de carácter interno adoptada por ellos.

"Esa es una decisión que ha tomado Ecuador, no sólo con respecto a su frontera con el Perú, sino también respecto a su frontera con Colombia. Y lo hace por las razones que conocemos, es decir, que hay un exceso de migración irregular en Ecuador y ellos tienen que buscar la mejor manera de evitarla",expresó aEl Peruano.

Se hará con otros paísesEl canciller resaltó también que el Perú tiene interés en que este tipo de acuerdos se repliquen con los demás países con los que limita.

Precisó que ello se hará "adecuado a cada una de las realidades diferentes de cada frontera", pero bajo el mismo principio: que toda migración sea regular, segura y ordenada.

"Nosotros estamos en una coordinación muy activa con los países fronterizos para, primero, tener un análisis común de cuál es el problema que se presenta en nuestras fronteras y, segundo, para ver cómo podemos cooperar, cómo podemos coordinar para que las fronteras de todos los países que limitan con el Perú estén perfectamente protegidas, resguardadas, y para que haya protocolos de entendimiento entre las policías de ambos países, entre las Fuerzas Armadas, entre las autoridades migratorias, para evitar que se produzca alguna crisis", declaró

De Zela.