Canciller sostiene reunión con embajadores para fortalecer relaciones con Estados árabes

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, sostuvo un encuentro con los embajadores de Marruecos, Egipto, Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos Qatar y Palestina, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El encuentro contó

también con la participación de Directores Generales de la Cancillería y representantes de gremios empresariales.

Durante la reunión, el canciller Pareja destacó el dinamismo que caracteriza actualmentelas relaciones entre el Perú y los países árabes. Asimismo, se resaltaron las oportunidades existentes en materia de comercio, inversiones, infraestructura, minería, energía, agricultura, tecnología, conectividad aérea y seguridad alimentaria.

En ese contexto, se destacaron los avances encaminados a la suscripción del Acuerdo General de Cooperación con Arabia Saudita y la próxima visita de una misión comercial de ese país; las coordinaciones para impulsar la presencia de Qatar Airways en Lima; la contribución de las inversiones de los Emiratos Árabes Unidos y Argelia al desarrollo de la economía peruana.

También las oportunidades de cooperación en infraestructura con Egipto; el interés en iniciar una nueva etapa de relacionamiento económico y comercial con Marruecos; y la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos con el Estado de Palestina.

Por su parte,los representantes empresariales propusieron promover misiones comerciales recíprocas, establecer nuevos mecanismos de coordinación empresarial y avanzar en la certificación halal de los productos cárnicos peruanos con miras a su exportación a los países árabes. También destacaron el potencial de los puertos peruanos como plataforma para ampliar la conectividad del Perú con los mercados de Asia y Medio Oriente.

En el ámbito político, se reafirmó la importancia del respeto del Derecho Internacional y la solución pacífica de las controversias. Asimismo, se destacó la conveniencia de revitalizar los espacios de diálogo y cooperación entre América del Sur y los países árabes.

Finalmente, el canciller reiteró la voluntad del Perú de continuar fortaleciendo sus relaciones con los Estados árabes mediante visitas de alto nivel, misiones empresariales y nuevas iniciativas de cooperación que permitan consolidar una asociación de largo plazo.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });