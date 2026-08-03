Canciller sostuvo conversación telefónica con ministro de Asuntos Exteriores de Israel

Perú.- Canciller: avión de las FF. AA. repatriará peruanos en Venezuela damnificados por sismo - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, sostuvo una conversación telefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar, para abordar los principales temas de la relación bilateral.

De acuerdo a las redes sociales de Cancillería, se informó que también dialogaron sobre las oportunidades de cooperación técnica en materia de seguridad y la gestión de recursos hídricos.

Además de la respuesta frente al fenómeno de El Niño, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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