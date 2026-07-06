Canciller sostuvo reunión de trabajo con Asociación de Gremios de Productores Agrarios

Andina/El Canciller Carlos Pareja Sostuvo Una

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGP), Gabriel Amaro, para intercambiar perspectivas sobre el comercio internacional y fortalecer la coordinación entre la Cancillería y el sector agroexportador.

El propósito de la reunión es seguir generando oportunidades para las exportaciones peruanas y la inversión en este sector, según informa la Cancillería en sus redes sociales.

“Cancillería y AGAP coincidieron en la importancia de impulsar una agenda conjunta para consolidar la presencia de las agroexportaciones peruanas en América, Europa y Asia, con el apoyo de la red de 146 embajadas y consulados del Perú en el exterior”, precisa.

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