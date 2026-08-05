Canciller: visita del papa es la manifestación del pueblo peruano por la reconciliación

Perú.- Canciller Espá anuncia coordinaciones con países vecinos en materia de seguridad - Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La próxima visita del papa León XIV nos da una profunda alegría y creemos que representa la manifestación del pueblo peruano por la reconciliación, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, tras su reunión con la presidenta, Keiko Fujimori, para coordinar las acciones con motivo de la llegada del santo padre en noviembre de este año.

“Esta visita va a ser la manifestación de esta ansia que tiene la inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación, nosotros estamos enfocados en eso y estos muy ilusionados y felices de la visita del papa y creo que será una especie de bálsamo para todos los peruanos”, sostuvo en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

El canciller también dio detalles de esta visita del papa al Perú y adelantó que se llevará a cabo la realización de la Gran Misa de Acción de Gracias en la Base Aérea de las Palmas, donde se espera la participación multitudinaria de los ciudadanos.

(Noticia en desarrollo)

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