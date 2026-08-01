Cancillería: 11 turistas extranjeros figuran entre víctimas por caída de avioneta en Nasca

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Lima 2 Ago. (ANDINA) -

Once turistas extranjeros figuran entre las 13 víctimas que ocasionó la caída de una avioneta ocurrida hoy en la provincias de Nasca, en la región Ica.

Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante su cuenta en la plataforma X, donde también señaló que dicho sector "brindará todo el apoyo que sea requerido" por las misiones de los países de origen de las víctimas.

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"La Cancillería expresa su pesar por el accidente aéreo ocurrido hoy en Nasca, en donde perdieron la vida 13 personas, entre ellas, 11 turistas extranjeros y hace extensivo su pésame a los deudos de las víctimas", informó.

Tal como se ha informado más temprano, una avioneta con 13 personas a bordo se estrelló e incendió hoy en un predio agrícola en la provincia de Nasca sin dejar sobrevivientes.

Tras este lamentable accidente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) expresó su profundo pesar por el sensible fallecimiento de turistas y miembros de la tripulación de la aeronave que sufrió un accidente tras despegar del Aeropuerto Renán Elías Olivera con destino a la zona de las Líneas de Nasca, en la región Ica.

(FIN) HTC/