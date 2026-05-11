Cancillería: 241 peruanos retornaron a Juliaca desde Bolivia en vuelos asistidos

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Lima 12 May. (ANDINA) -

Un total de 241 connacionales provenientes de La Paz y Oruro arribaron este lunes a la ciudad de Juliaca en tres vuelos humanitarios coordinados en el desarrollo del plan de retorno asistido impulsado por la Cancillería peruana con apoyo del Gobierno de Bolivia, tras los bloqueos de carreteras registrados en el país altiplánico.

La llegada de los ciudadanos peruanos fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que informó que los connacionales fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería y autoridades locales en Juliaca.

Asimismo, precisó que las aeronaves retornaron posteriormente a territorio boliviano para recoger a otros grupos de peruanos afectados por las interrupciones viales en distintas zonas de Bolivia.

Plan de retorno

Horas antes, la Cancillería había informado que el plan de retorno asistido se concretó gracias a coordinaciones entre la Embajada del Perú en Bolivia, el Consulado General del Perú en La Paz y autoridades del país vecino. De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo cuenta con apoyo de la Fuerza Aérea boliviana.“Se continuará brindando todo el apoyo requerido por nuestros compatriotas y se coordinará su desplazamiento seguro hacia los respectivos aeropuertos”, precisa el comunicado.Asimismo, sobre esta situación, el canciller Carlos Pareja indicó previamente que se esperaba el retorno de alrededor de 350 ciudadanos peruanos durante la jornada.Detalló además que gran parte del grupo está conformado por escolares que viajaron a Bolivia para participar en actividades académicas y deportivas, así como por sus acompañantes, quienes fueron empadronados para su traslado en vuelos humanitarios hacia territorio peruano.

(FIN) ETA/FHG