Cancillería: 338 peruanos retornaron desde Bolivia en cuatro vuelos humanitarios

Andina/338 Peruanos Retornaron Desde Bolivia Tras

Lima 12 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que un total de 338 peruanos retornaron al país desde Bolivia en un puente aéreo humanitario coordinado con apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana, luego de que decenas de connacionales quedaran varados por los bloqueos de carreteras en el país altiplánico.tras puente aéreo humanitario

La Cancillería precisó que elcuarto vuelo aterrizó en Juliaca con 97 compatriotas, elevando a 338 la cifra total de ciudadanos peruanos repatriados desde las ciudades bolivianas de La Paz y Oruro, tras coordinaciones realizadas por la Embajada del Perú en Bolivia y el Consulado General del Perú con autoridades bolivianas.

Previamente, otros 241 connacionales ya habían retornado al paísen los tres primeros vuelos organizados dentro de este plan de asistencia.

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Repatriados

Según informó el sector, la mayoría de los compatriotas trasladados corresponde a escolares y delegaciones que permanecían varadas en distintas ciudades bolivianas.

El canciller Carlos Pareja señaló que este puente aéreo tuvo como principal objetivo atender a los peruanos afectados por las interrupciones viales registradas en Bolivia.

“La prioridad absoluta son los menores y sus acompañantes que participaron en eventos deportivos y académicos”, indicó el titular de Relaciones Exteriores.

Tras su llegada a Juliaca, los gobiernos regionales de Puno y Cusco coordinan el traslado terrestre de los jóvenes hacia sus ciudades de origen.

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