Cancillería y Cámara de Comercio Perú-Australia participarán en Conferencia IMARC 2026

Archivo - Perú.- Perú saluda a Cabo Verde y Argelia por su día de independencia - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su dirección general de Promoción Económica, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Comercio Peruano-Australiana (APCCI), como parte de las actividades preparatorias para la participación de una delegación del Perú en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC 2026).

El evento se realizarádel 25 al 29 de octubre en Sídneyy es consideradoel principal foro de la industria minera en Australiay un referente global para la captación de inversiones.

LaCancilleríadestacó que la participación peruana resulta decisiva y permitirá consolidar el posicionamiento de nuestro país en el actual escenario económico mundial, así como promover la llegada de capitales responsables.

Este evento reúne anualmente a las más altas autoridades, inversionistas globales y líderes tecnológicos vinculados a la cadena de valor de losminerales críticos,"un sector donde el Perú es considerado un actor estratégico indispensable para la transición energética global debido a su potencial geológico", indicó la cartera.

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Asimismo, la Cancillería resaltó que, en línea con las directrices de la política exterior peruana, se encuentra impulsando untrabajo articulado entre los sectores público y privado,a fin de asegurar que la delegación nacional en Sídney proyecte de manera unificada las fortalezas del país: seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y un portafolio de proyectos altamente competitivo.

En el encuentro, desarrollado en el Palacio de Torre Tagle, participaron Carlos Castro Silvestre y Solange Blotte, presidente y directora ejecutiva de la APCCI, respectivamente.

"Estas mesas de trabajo forman parte de la estrategia de diplomacia económica orientada a posicionar al Perú ante los mercados globales como un socio comercial seguro, resiliente y un destino confiable para el desarrollo de inversiones sostenibles que generen empleo y transferencia tecnológica para el país",remarcó el Ministerio de Relaciones Exteriores.