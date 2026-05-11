Cancillería concreta plan de retorno de peruanos varados por bloqueos en Bolivia

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Lima 11 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con apoyo del Gobierno de Bolivia, se concretó un plan para el retorno asistido de los ciudadanos peruanos que han resultado afectados por el bloqueo de carreteras en el país altiplánico.

Mediante un comunicado, señalaron que el mencionado plan se logró tras intensas coordinaciones de laEmbajada del Perú en Boliviay elConsulado General del Perú en la Pazcon las autoridades bolivianas.

Elretorno asistido de los compatriotas varadosse realizará con el apoyo de la Fuerza Aérea de dicho país y comprende el traslado aJuliacade los connacionales, quienes partirán desde Oruro y La Paz.

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LaCancilleríadetalló queel plan de retorno inicia hoyconun primer vuelo que arribará procedente de Oruroy, en el transcurso del día, de

La Paz.

"Se continuará brindando todo el apoyo requerido por nuestros compatriotas y se coordinará su desplazamiento seguro hacia los respectivos aeropuertos en las ciudades mencionadas, garantizando su integridad física y su pronto retorno a territorio peruano",precisa el comunicado.

La cartera, además, agradece alGobierno de Boliviapor el apoyo a los ciudadanos peruanos y señalaron que, para el Perú,"este esfuerzo conjunto constituye una muestra de los profundos lazos de hermandad y solidaridad existentes entre nuestros países y refrenda los principios y valores de ayuda humanitaria que compartimos".

Finalmente, elMinisterio de Relaciones Exterioresreiteró su compromiso con la protección y asistencia a los connacionales y reafirmó su vocación de servicio para con los peruanos en el exterior.