Cancillería condecoró al Grupo USAR-Perú por labores de búsqueda y rescate en Venezuela

Perú.- Cancillería condecoró al Grupo USAR-Perú por labor de búsqueda y rescate en Venezuela - Andina/Cancillería Condecoró Al Grupo Usar-Perú

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

En reconocimiento a su valor, profesionalismo y destacada labor en las acciones de búsqueda y rescate de las víctimas de doble terremoto en Venezuela, el canciller Carlos Pareja condecoró hoy al Grupo Urban Search and Rescue (Grupo USAR) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) con la Orden “Al Mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán”, en el grado de “Gran Cruz”.

La ceremonia contó con la presencia delministro del Interior, José Zapata; el vicecomandante del CGBVP, José Medina Arzola; elbrigadier mayor del CGBVP, Claudio Saénz; y, los miembros del grupo USAR-Perú. También estuvo presente Kaira, la perrita de raza Pastor Belga Malinois, un elemento clave de este equipo de élite.

El canciller Pareja señaló que la condecoración, conferida mediante la Resolución Ministerial N.º 447-2026-RE, se otorgó en reconocimiento a la valerosa labor desempeñada por el Grupo USAR- Perúen el curso de la emergencia sísmica registrada en Venezuela el mes pasado.

“Durante más de una semana trabajaron en condiciones extremas en la localización y extracción de personas atrapadas entre las estructuras colapsadas. Esa entrega, alcanzó su expresión más conmovedora en el rescate de una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres días bajo los escombros de un edificio”, refirió.

Indicó que resulta particularmente significativo que el Grupo USAR-Perú haya acudido a ayudar a un país hermano del Perú. “Tampoco es casualidad que ante el sismo que afectó a la región Junín el 18 de julio pasado, el gobierno venezolano hiciera llegar al Perú su solidaridad y disposición a cooperar”, precisó.

Por su parte,el ministro del Interior, José Zapata, mencionó que el GrupoUSAR-Perúha demostrado que los peruanos siempre estamos dispuestos a extender la mano cuando un pueblo hermano más lo necesita.

Cabe destacar que el Grupo USAR-Perú también fue condecorado recientemente por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la medalla “Héroe de Venezuela”, debido al valioso apoyo que prestó en el rescate de las víctimas de La Guaira.