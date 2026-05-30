Cancillería conmemora el Día del Personal de Paz de las Naciones Unidas

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores conmemoró ayer el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, ratificando el firme compromiso del Estado peruano con el fortalecimiento del sistema multilateral, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y la asistencia humanitaria.

En ceremonia realizada en el Centro Cultural Inca Garcilaso,

se rindió especial reconocimiento al profesionalismo y valor del personal peruano desplegado en zonas de conflicto.

El acto protocolar fue presidido por elviceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix Denegri, y contó con la participación de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú,Rossana Dudziak, el viceministro de Políticas para la Defensa, General de Brigada (r)

Walter Chávez.

Asimismo, el subdirector del Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ), Comandante FAPCristian Cárdenas Castro.Esta presencia conjunta reflejó laarticulación estratégica entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la ONUen la preparación para la participación peruana en las operaciones de paz.

El viceministroFelix Denegri expresó el firme compromiso del Perú con los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidasy señaló que nuestro país mantiene una participación activa en 6 de las 12 operaciones de paz vigentes.

Además, recordó que,en 1958, el Perú inició su contribución a las operaciones de mantenimiento de la pazcon el despliegue de observadores militares peruanos en el Líbano.

De igual modo, destacó que,en 1988, la labor de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, el cual fue recibido por el embajador peruano Javier Pérez de Cuéllar en su calidad de Secretario General de la ONU de dicho organismo.

En otro momento,resaltó la labor del Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ)como un referente regional en la formación especializada para la cooperación internacional en las misiones de paz.

Durante la conmemoración,se proyectó un video testimonial que recopiló las experiencias de los cascos azulespertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú.

Se puso en relieve no sólo el rigor técnico del personal peruano, sino también suprofunda vocación humanitaria y el impacto directo de su labor para la protección de las poblaciones civiles afectadaspor situaciones de conflicto.

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