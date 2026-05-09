Cancillería: Consulado asiste a peruanos afectados por bloqueo de carreteras en la Paz

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Lima 9 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que brinda asistencia a los connacionales afectados por el bloqueo de carreteras en múltiples sectores del departamento de La Paz.

En un comunicado refirió que elConsulado General del Perú en La Paz ha tomado conocimiento de 282 connacionales varadosen distintos puntos de las carreteras de ese departamento.

De ese total, 207 son alumnos de tres entidades educativas:Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco; Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa; y Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

Ante esta situación,el Consulado General del Perú en La Paz ha gestionado alojamiento y alimentación para todos los connacionales, quienes se encuentran a buen recaudo en instalaciones seguras ubicadas en La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni, además de brindar la orientación, asistencia y acompañamiento correspondientes.

Asimismo, viene realizando un monitoreo permanente del estado de las carreteras y mantiene permanente contacto con los connacionales afectados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que evalúa medidas de emergencia para facilitar el pronto retorno de nuestros connacionales y se encuentra presto a brindar el apoyo y orientación que fuera requerido por ellos y sus familiares.

Finalmente, indicó que el Consulado General del Perú en La Paz se encuentra atento a cualquier solicitud de los ciudadanos peruanos, para lo cual se pone a disposición el número decontacto de emergencia (+591) 70164657 y el correo electrónico consulperu-lapaz@rree.gob.pelos cuales permanecen activos las 24 horas.

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