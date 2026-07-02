Cancillería destaca legado de Pedro Paulet en diplomacia científica y desarrollo espacial

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores rindió homenaje a Pedro Paulet Mostajo y destacó la vigencia de su legado en la diplomacia científica y el desarrollo aeroespacial, durante un conversatorio realizado por los 152 años de su natalicio y en el marco del Día del Inventor y Científico Peruano.

El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Inca Garcilaso y reunió al embajador Librado Orozco, director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos y Espaciales de la Cancillería; al jefe institucional de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), general Roberto Melgar; al biógrafo Álvaro Mejía; y al embajador Óscar Maúrtua, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.

Durante su intervención, el embajador Orozco destacó la figura de Paulet como el paradigma de un "diplomático integral", que demostró cómo la divulgación científica y la diplomacia pueden complementarse estratégicamente para impulsar el desarrollo del país.

Asimismo, afirmó que "Paulet anticipó conceptos que hoy son cotidianos, como la diplomacia científica y la cooperación internacional", y señaló que su visión comprendía el desarrollo industrial, la innovación tecnológica, el comercio internacional, la educación y la modernización del Estado.

Por su parte, el magíster Álvaro Mejía presentó una reseña sobre la trayectoria de Pedro Paulet y resaltó su aporte precursor a la era espacial. También destacó que el diplomático arequipeño previó el desplazamiento del centro de gravitación mundial del Atlántico hacia el Pacífico, a partir de su experiencia como funcionario en Yokohama, Japón.

Conida

A su turno, el general Roberto Melgar sostuvo que la visión de Pedro Paulet se refleja en las operaciones que desarrolla actualmente la Conida. Como ejemplo, mencionó la serie de cohetes "Paulet", diseñados íntegramente en el Perú por la Dirección de Tecnología Espacial para investigar fenómenos como el electrochorro ecuatorial.

Añadió que la agencia espacial peruana proyecta incorporar próximamente instrumentos de medición atmosférica y sensores astrofísicos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo tecnológico inspirado en el legado del científico y diplomático peruano.