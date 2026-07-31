Archivo - Perú.- Cancillería y Cámara de Comercio Perú-Australia participarán en Conferencia IMARC 2026 - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer esta tarde la "Declaración de los miembros de la Misión de Alto Nivel de los Estados Miembros de la OEA a Bolivia".

A continuación reproducimos íntegramente esta declaración conjunta de la misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que viajó al vecino país del altiplano el 29 y 30 del presente mes:

Declaración de los miembros de la Misión de Alto Nivel de los Estados Miembros de la OEA a Bolivia

A invitación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y, en cumplimiento de la resolución adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, los miembros de la Misión de Alto Nivel viajaron a La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio. Agradecemos al Gobierno de Bolivia, al Canciller Fernando Aramayo, a los miembros de la sociedad civil de Bolivia y a todos los participantes por su hospitalidad y disposición al diálogo.

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Si bien respetamos el derecho a la protesta pacífica, nos preocupa profundamente el impacto de los bloqueos violentos en la vida de los ciudadanos bolivianos, la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por socavar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente elegido del Presidente Rodrigo Paz, representan una seria amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática del país y nuestro hemisferio.

Una minoría actuando fuera de la ley intentó desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace menos de un año, rechazó la disposición del Gobierno a entablar un diálogo y mantuvo bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano del acceso a alimentos, atención médica y otras necesidades básicas como el combustible.

Estas acciones afectaron gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y pusieron en riesgo derechos fundamentales. Se produjeron muertes de civiles bolivianos por las restricciones al libre tránsito, que les impidieron acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Los manifestantes hirieron a agentes de policía en cumplimiento de su deber. Para que cualquier democracia funcione, la violencia no puede subvertir el orden constitucional.

Valoramos la disposición del Gobierno para participar en el diálogo y en la búsqueda de acuerdos. Expresamos solidaridad y apoyamos al gobierno boliviano elegido constitucionalmente y exhortamos a la priorización del diálogo y las negociaciones dentro del marco constitucional establecido como una herramienta fundamental de la democracia. Instamos a la resolución pacífica de los conflictos sin violencia.

Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica requiere compromiso y cooperación. Durante esta Misión, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático de Bolivia y con el pueblo boliviano. Llamamos a la convivencia pacífica mediante la construcción de consensos y el diálogo.

Esta declaración refleja las experiencias de los miembros de la Misión, quienes informarán sus hallazgos a sus respectivos gobiernos, consultarán con otros estados miembros de la OEA sobre acciones concretas para apoyar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia, incluyendo un informe al Consejo Permanente de la OEA, y colaborarán a través de la OEA en una coordinación regional cercana sobre los próximos pasos

(FIN) HTC/JCC