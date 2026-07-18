Cancillería emite comunicado sobre ataques en la región del Golfo y Medio Oriente

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Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno peruano, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció sobre los ataques de Irán contra tres países del Medio Oriente, hechos que representan una grave amenaza para la paz en esta región.

Mediante un comunicado, la Cancillería también expresó su solidaridad con los gobiernos y pueblos afectados, y reiteró su apoyo a todos los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir las tensiones y preservar la paz.

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"El Gobierno del Perú expresa su rechazo y condena a los recientes ataques perpetrados por Irán contra el Estado de Kuwait, el Reino de Bahréin y el Reino Hachemita de Jordania, constituyendo una grave amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad en la región del Golfo y el Medio Oriente", manifestó la Cancillería.

Al mismo tiempo expresó "su solidaridad con los gobiernos y pueblos afectados" y exhortó a las partes "a abstenerse de realizar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y la diplomacia como únicos medios para alcanzar una solución pacífica de las controversias, de conformidad con el derecho internacional".

"El Perú reafirma su firme compromiso con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto de la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza, y reitera su apoyo a todos los esfuerzos de la comunidad internacional orientados a reducir las tensiones, preservar la paz y promover la seguridad y la estabilidad en el Medio Oriente", finalizó el pronunciamiento del Gobierno Peruano.

(FIN) HTC