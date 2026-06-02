Cancillería emite comunicado sobre término de funciones de embajadores políticos

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Lima 3 Jun. (ANDINA) -

Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial con el objetivo de precisar los alcances de las recientes resoluciones supremas que disponen el fin de las funciones de un grupo de embajadores políticos, detallando el marco legal de la medida y descartando vinculaciones con los procesos electorales en curso.

Según el documento emitido por la institución, la publicación de estas resolucionesforma parte de un procedimiento administrativo y protocolar regular. Este proceso formaliza el cierre de las misiones diplomáticas de dichos representantes, el cual se proyecta que culmine de manera definitiva durante el mes de julio de 2026.

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La Cancillería detalló que la medida alcanza a los embajadores políticos actualmente destacados enCosta Rica, laRepública Francesa, laRepública de la India, losEstados Unidos de Américay elReino de España. Al respecto, el ministerio recordó que, por tratarse de puestos de confianza designados por el Ejecutivo, estos funcionarios deben cesar de forma indefectible al concluir el periodo gubernamental correspondiente, bajo lo estipulado en la Ley Nº 28091 (Ley del Servicio Diplomático de la República).

Asimismo, el sector informó queel actual Gobierno no tiene previsto nombrar nuevos embajadores políticospara reemplazar a los funcionarios salientes en las citadas delegaciones. De este modo, la responsabilidad de designar a los próximos jefes de misión en esos paísesquedará bajo la competencia exclusiva de la administración entrante.

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Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exterioresdescartó de manera categórica la existencia de cualquier relación entre el término de estas funciones diplomáticas y el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial en el exterior. La entidad subrayó que la organización del sufragio fuera del territorio nacional está plenamente garantizada y se encuentra bajo la conducción de las oficinas consulares peruanas en el extranjero, las cuales ya cuentan con el material electoral necesario para la jornada.

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