Cancillería evalúa evacuación de peruanos afectados por bloqueos de vías en Bolivia

Archivo - Perú.- Ministerio de Relaciones Exteriores celebra hoy 203 aniversario de creación - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 10 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que continúa brindando todo el apoyo a los peruanos afectados por los bloqueos de carreteras en Bolivia y que se encuentra evaluando su evacuación.

A través de uncomunicado, la cartera ministerial indicó que

son 405 los connacionales en dicha situación.

Precisaron que se encuentran realizando un estrecho seguimiento de la situación en el territorio boliviano, ante la probabilidad de que losbloqueos de carreterascontinúen en los próximos días,"afectando el desplazamiento para el pronto retorno de nuestros connacionales al Perú".

"La Cancillería viene realizando gestiones con el Ministerio de Defensa a fin de evaluar una evacuación coordinada de nuestros compatriotas desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta Juliaca", precisa el texto publicado en su cuenta de X.

Señalaron también que tanto elministeriocomo elConsulado General del Perú en La Pazpermanecen atentos a los requerimientos de los

peruanos en Bolivia.

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En ese sentido, recordaron que elteléfono de emergencia (+591) 70164657y el correo electrónicoconsulperu-lapaz@rree.gob.pepermanecen

activos las 24 horas.

El pasado 8 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la asistencia a los connacionales afectados por el bloqueo de carreteras en diferentes sectores de La Pazpor parte de transportistas, debido a la crisis del combustible.

Ante ello, elConsulado del Perú en La Pazgestionó alojamiento y alimentación para todos los peruanos en dicha situación, muchos de ellos estudiantes de diferentes centros educativos.

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