Cancillería garantiza continuidad de política exterior e instala comisión de transferencia

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Con el objetivo de asegurar una transición transparente, ordenada, técnica y de estricto respeto a la continuidad institucional, el canciller Carlos Pareja lideró la primera sesión operativa de transferencia de gestión con el equipo técnico acreditado de la administración entrante.

Las autoridades y diplomáticos de la Cancillería recibieron a la comitiva técnica sectorial liderada por Carlos Saco-Vertiz.

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Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados a la agenda de política exterior y a la gestión institucional del Ministerio.

Al concluir el encuentro quedó instalada la Comisión de Transferencia de Gestión, de conformidad con las directivas emitidas por la Contraloría General de la República.

A través de este proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso histórico de salvaguardar el prestigio, la neutralidad y la eficiencia de la diplomacia peruana.

Las mesas de trabajo técnico continuarán para garantizar un relevo de funciones eficiente y sin alteraciones en el servicio exterior

(FIN) NDP/HTC/FHG