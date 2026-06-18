Cancillería impulsa internacionalización de las Mype y fortalece liderazgo de empresarias

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores inauguró la EXPO MISUR 2026, importante plataforma comercial que tiene como propósito central fortalecer la internacionalización de las micro y pequeñas empresas (Mype) peruanas, así como visibilizar la calidad, valor agregado y diversidad de la oferta productiva nacional en el exterior.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por elviceministro de Relaciones Exteriores, Eric Ánderson,y contó con la participación de la presidenta de la Asociación de Mujeres Industriales y Empresarias del Perú(MISUR Perú), Ana María Choquehuanca. Asistieron también miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, altos representantes del sector empresarial y delegaciones de emprendedoras provenientes de diversas regiones del país.

Durante su intervención,

el viceministro Anderson subrayó que las MYPE constituyen el principal motor de la economía peruana y el núcleo del empleo productivo, resaltando el valioso aporte de las mujeres empresarias al desarrollo sostenible.

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Asimismo, aseguró que el ministerio continuará poniendo a disposición del empresariado nacional —y en particular de aquellos proyectos liderados por mujeres— su sólida red de embajadas, consulados y oficinas comerciales en el mundo, para posibilitar el acceso a nuevos mercados y redes de inversión internacional.

La exposición reúne a empresas de distintas regiones del país que exhiben productos de los sectores agroindustrial, alimentos y bebidas, artesanías, textiles, decoración, cuidado personal y otras manufacturas con potencial exportador.

Con iniciativas como laEXPO MISUR 2026,la Cancillería reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las MYPE, el empoderamiento económico de las mujeres y la promoción de una presencia cada vez más dinámica de los productos peruanos en los mercados internacionales.

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