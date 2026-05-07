Cancillería informa sobre gestiones a favor de peruanos en fuerzas armadas extranjeras

Archivo - Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. - Andina/Archivo

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, mediante un comunicado, sobre las recientes gestiones que viene desarrollando en relación a la situación de peruanos que prestan servicios en fuerzas armadas extranjeras.

Al respecto, precisa que el miércoles 6 de mayo, los familiares de los ciudadanos que estarían prestando servicios en las fuerzas armadas de Rusia, fueron recibidos en la sede de la Cancillería por el viceministro (e) de Relaciones Exteriores.

"Inmediatamente después de dicho encuentro, se convocó formalmente al embajador designado de la Federación de Rusia en Lima, para entregarle una lista actualizada de los casos registrados por esta Cancillería", señala el pronunciamiento.

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Del mismo modo, da a conocer que, "Se reiteró el pedido de búsqueda, ubicación e informe del estado de salud de nuestros connacionales". "Asimismo, se le recordó (al embajador ruso) que, conforme a la Constitución Política del Perú (Art. 118, numeral 23), la prestación de servicios en fuerzas armadas extranjeras requiere autorización previa del Poder Ejecutivo", afirma.

El comunicado de la Cancillería también afirma que se ha confirmado el caso de un peruano que se encuentra bajo custodia del Ejército ucraniano. Al respecto, añade, se ha solicitado a las autoridades de ese país conocer su paradero exacto, a fin de gestionar las coordinaciones para su pronto y seguro retorno al Perú en el más breve plazo.

Otro punto del documento aborda la presunta captura de otros ciudadanos peruanos por tropas ucranianas, y anota que al respecto "se han realizado gestiones ante el embajador de Ucrania en Lima para confirmar estos hechos y garantizar su protección".

También indica que los familiares de nuestros connacionales pueden acercarse personalmente a la Cancillería o utilizar los canales formales establecidos para el seguimiento de sus casos.

En sentido, detallaron que la Embajada del Perú en la Federación de Rusia permanece alerta a cualquier comunicación de nuestros connacionales en el exterior a través de los números +7 985 389 06 60 (teléfono celular), 8 985 389 06 60 (teléfono fijo en Rusia) y wa.me/+79853890660 (vía Whatsapp).

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